Россияне готовы купить квартиру меньшей площади из-за высоких цен на недвижимость

Исследование, проведенное девелоперской компанией ССК, показало, на какую покупку готовы россияне в связи с отменой льготной ипотеки, повышением первоначального взноса и другими изменениями на рынке недвижимости. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, 46,1% опрошенных надеются на снижение цен на недвижимость и только потом планируют задуматься о покупке жилья. 20,6% рассчитывают выйти на сделку по квартире, когда появятся новые лимиты по ипотеке. 11,8% — ждут возвращения «льготной ипотеки».

При этом 28,4% из-за высоких цен решили взять квартиру меньшей площади, чем планировали. 14,7%, несмотря на рост стоимости жилья, не поскупятся и купят недвижимость в центре города.

В последнее время наблюдается досрочное исчерпание лимитов по госпрограммам. Ранее по некоторым из них также изменились условия, в том числе произошло повышение ставки. Кроме того, в большинстве банков теперь требуют первоначальный взнос от 50,1%, напомнили в ССК.

Ранее выяснилось, что россияне не готовы самостоятельно строить дом.