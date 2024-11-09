В Пятигорске в доме, где взорвался газ, частично восстановили подачу электричества и воды

В Пятигорске специалисты частично возобновили подачу электричества и воды в многоэтажный дом, где утром 9 ноября произошел взрыв газа. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Дмитрий Ворошилов.

По словам градоначальника, в доме №49 по улице Тольятти восстановлена подача электроэнергии и водоснабжения. Исключением стал пострадавший подъезд. Решение по газоснабжению будет принято 10 ноября по результатам обследования коммуникаций.

О взрыве в жилом комплексе (ЖК) «Курортный» на улице Тольятти в Пятигорске стало известно утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Дом, где взорвался газ, построили относительно недавно — в 2021 году, первые жильцы заехали в дом около двух лет назад.

Ранее сообщалось, что взрыв газа в Пятигорске попал на видео.