Стали известны подробности о пятигорском доме, где взорвался газ

Дом в ЖК «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске, где взорвался газ, построили в 2021 году. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, первые жильцы заехали в дом около двух лет назад. Тогда в здании заработали и магазины на первом этаже. Стоимость квартир в жилкомплексе начиналась от 5 млн рублей.

Взрыв газа в жилкомплексе произошел утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси.

По последним данным МЧС, в инциденте пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, троих граждан спасти не удалось. После взрыва в здании начался пожар, сотрудники экстренных служб ликвидировали горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.