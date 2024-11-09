Взрыв газа в Пятигорске попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске в Ставропольском крае попал на видео. Кадры публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже, где в этот момент находилась 44-летняя женщина, ее спасти не удалось.

Взрыв в жилом комплексе по улице Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске произошел утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона Владимира Владимирова, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, в инциденте пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали. По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что в Пятигорске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.