СК проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Москве

Следственный комитет России по Москве начал проверку по факту пожара в жилом доме на севере столицы, при котором пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошло возгорание. По предварительной информации, пострадало шесть человек, в том числе несовершеннолетние.

Доследственную проверку начали сотрудники Тимирязевского межрайонного следственного отдела СК по Москве.

В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты столичного СК вместе с оперативными службами приступили к осмотру места инцидента. В ближайшее время планируется назначить ряд экспертиз.

До этого сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме на севере Москвы выросло до семи человек.

Взрыв в жилом доме на севере Москвы произошел вечером 9 ноября. Он случился на пятом этаже многоквартирного жилого дома на Карельском бульваре. В квартире выбило стекла и начался пожар.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.