В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа

В Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном жилом доме введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Дмитрий Ворошилов.

«Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня», — сообщил он.

Взрыв в жилом комплексе по улице Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске произошел утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, в инциденте пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали. По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.