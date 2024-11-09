В российском регионе задумались о введении «трезвых пятниц»

Власти Красноярского края планируют ограничить продажу алкоголя по пятницам. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу продвигает начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

По его словам, впервые предложение о «трезвых пятницах» было высказано им на заседании регионального заксобрания в 2017 году, однако депутаты тогда отнеслись к нему скептически.

После этого полиция провела опросы жителей об их реакции на возможное ограничение продажи алкоголя и целенаправленно документировала статистику преступлений, связанных с нелегальным оборотом контрафактной алкогольной продукции.

В ноябре Речицкий планирует вновь поднять этот вопрос на координационном совещании с участием губернатора Михаила Котюкова.

«Я готовлю доклад, и мы в очередной раз будем об этом говорить», — сказал начальник ГУ МВД.

Какие конкретно меры предлагается принять (полный запрет, частичный или какие-то еще) — пока не сообщается.

По словам Речицкого, в полиции понимают, что запрет может привести к увеличению нелегальной продажи алкоголя — однако полагают, что большинство жителей региона являются законопослушными гражданами.

29 октября сообщалось, что в Вологодской области планируют резко ограничить продажу алкоголя по будням. В случае принятия регионального закона с понедельника по пятницу жители региона смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени.

Губернатор Георгий Филимонов пояснил, что это будет сделано в связи с резким ростом алкоголизма и сокращением численности населения в Вологодской области.

Ранее о необходимости введения антиалкогольных мер в России заявили в Минздраве.