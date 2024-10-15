В Минздраве заявили о необходимости антиалкогольных мер в России

Для того, чтобы достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России, необходимы меры по сокращению потребления алкоголя и табачной продукции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его мнению, только медицинскими мероприятиями увеличения продолжительности жизни до 78 лет не достигнуть.

Министр отметил, что разрыв между разными регионами по данному показателю достаточно большой, если даже сравнивать два соседних субъекта с разной культурой потребления алкоголя. Он привел в пример Ингушетию и Северную Осетию, где разрыв данного показателя составляет более 4 лет.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о подготовке законопроекта о запрете продажи и употребления алкоголя гражданам, чей возраст не достиг 21 года. По его мнению, такая мера нужна для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». Он добавил, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку ограничений.

Ранее в России увеличились объемы производства разливного пива.