Путин поздравил Александру Пахмутову с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Видеообращение главы государства показали на юбилейном концерте в Большом театре, который проходит в честь дня рождения композитора. Путин в своем поздравлении назвал Пахмутову «мелодией нашей страны и нашего народа».

Также Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя труда за заслуги в развитии музыкального искусства.

9 ноября 2024 года композитору и пианистке Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 95 лет. За свою долгую творческую жизнь она написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и многие-многие другие. Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.

О творческом пути Пахмутовой — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов композитора Пахмутову.