Путин присвоил Пахмутовой звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования официальных правовых актов.
«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне — композитору, члену региональной общественной организации «Союз московских композиторов», — сказано в тексте документа.
9 ноября Пахмутовой исполняется 95 лет. За свою долгую творческую жизнь композитор написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и многие другие. Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.
Ранее Пахмутова предложила повысить популярность военных песен.