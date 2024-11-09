Лукашенко наградил написавшую «Белоруссию» Пахмутову орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил российского композитора Александру Пахмутову орденом Дружбы народов. Об этом сообщило госагентство БелТА.
Народную артистку СССР удостоили награду с формулировкой «за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур».
9 ноября 2024 года композитору и пианистке Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 95 лет. За свою долгую творческую жизнь она написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия» «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и многие-многие другие. Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.
О творческом пути Пахмутовой — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя труда за заслуги в развитии музыкального искусства.