Следователи завели дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме Пятигорска. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следователей, в результате взрыва девять квартир получили повреждения. Несколько человек пострадали, одного из них не удалось спасти.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Взрыв газа в жилкомплексе произошел утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси.

По последним данным МЧС, в инциденте пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, троих граждан спасти не удалось. После взрыва в здании начался пожар, сотрудники экстренных служб ликвидировали горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.