Террористы при поддержке Украины и ряда бывших партнеров Бамако хотят сменить режим в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп в интервью ТАСС.

По мнению Диопа, Украина может быть лишь прикрытием для других сил, которые скрываются за ней.

Дипломат отметил, что не хочет называть конкретные имена, но эти люди «сами знают, о ком идет речь».

«Мы знаем, с кем сотрудничает Украина, и знаем, что некоторые партнеры, утратившие влияние в Мали, делают все возможное, чтобы вернуться, используя Украину для поддержки террористов», — сказал Диоп.

Министр добавил, что терроризм на Мали и ряде других стран создан искусственно и «имеет политические цели, такие как смена режима».

До этого исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно заявил, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит бороться с этой неприемлемой практикой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах.