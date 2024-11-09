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Стало известно о планах Украины сменить режим в Мали

Глава МИД Диоп: террористы при поддержке Украины хотели бы сменить режим в Мали

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Террористы при поддержке Украины и  ряда бывших партнеров Бамако хотят сменить режим в  Мали, Нигере и  Буркина-Фасо. Об  этом заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп в интервью ТАСС.

По мнению Диопа, Украина может быть лишь прикрытием для других сил, которые скрываются за ней.

Дипломат отметил, что не хочет называть конкретные имена, но эти люди «сами знают, о ком идет речь».

«Мы  знаем, с  кем сотрудничает Украина, и знаем, что некоторые партнеры, утратившие влияние в Мали, делают все возможное, чтобы вернуться, используя Украину для поддержки террористов», — сказал Диоп.

Министр добавил, что терроризм на Мали и ряде других стран создан искусственно и «имеет политические цели, такие как смена режима».

До этого исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно заявил, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит бороться с этой неприемлемой практикой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах.

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