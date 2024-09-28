Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах, где идет борьба с законным правительством. Об этом глава российской дипломатии заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Конечно, это бандитизм, и мы будем делать все для того, чтобы африканские страны, которые хотят жить своим умом и сами выбирать пути развития, имели поддержку в сфере обеспечения своей безопасности и обороноспособности», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ, комментируя заявления представителей сепаратистов в Мали о том, что они поддерживают контакты с Украиной, подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для достижения этой цели.

Среди прочего Лавров отметил, что работа Украины с террористическими организациями в Мали и других странах доказана на фактах. По словам главы российского дипломатического ведомства, эта ситуация уже была прокомментирована в МИД РФ.

До этого главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо подчеркивали, что решительно осуждают поддержку терроризма со стороны Киева. Как отмечал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, Совбез ООН после обращения африканских стран может признать Украину террористическим государством.

Россия направила Мали гуманитарную помощь.