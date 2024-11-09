Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в доме Пятигорска

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Пятигорске на площади 60 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Согласно сообщению ведомства, в жилом доме по улице Пальмиро Тольятти произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства уже ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Эвакуированы 10 человек», — заявили в МЧС.

О пожаре в жилом комплексе «Курортный» до этого сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На момент 10:07 мск было известно, что в результате инцидента одной женщине выжить не удалось и еще одна пострадала.

Позднее в МЧС сообщили, что число пострадавших выросло до четырех человек.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове. Следователи возбудили уголовное дело, а губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.