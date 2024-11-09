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В Пятигорске выросло число пострадавших при взрыве газа в доме

МЧС: при взрыве газа в доме Пятигорска пострадали четыре человека

Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме Пятигорска выросло до четырех человек. Информацию уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что одного из них медикам не удалось спасти по дороге в больницу.

Пожар произошел в жилом комплексе (ЖК) «Курортный» на улице Тольятти. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, троих граждан спасти не удалось. После взрыва в здании начался пожар, сотрудники экстренных служб ликвидировали горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.

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