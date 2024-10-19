В Кирсанове после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Кирсанов, расположенном в Тамбовской области, после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Максим Егоров.

Он рассказал, что лично побывал на месте происшествия.

По словам главы российского субъекта, сейчас сотрудники экстренных служб разбирают обрушившиеся из-за взрыва конструкции. Также специалисты попросили московские власти направить в город технику «Струна», с помощью которой можно будет провести диагностику дома и оценить возможность его восстановления.

«Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь. <...> На время, пока строение не будет полностью обследовано, мы ограничили доступ в квартиры», — добавил губернатор.

Глава региона уточнил, что в настоящее время жильцы дома находятся в пункте временного размещения. Здесь людей не только снабдят горячим питанием и предметами первой необходимости, но и предоставят психологическую помощь.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове произошел рано утром 19 октября. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате ЧП пострадали пять человек. Еще троих граждан спасти не удалось.

После взрыва в здании начался пожар, но сотрудники экстренных служб уже ликвидировали открытое горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело.

Ранее в Республике Дагестан при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек.