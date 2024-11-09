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Спасатели уничтожили около 20 взрывоопасных предметов в Сахалинской области

МЧС России: в Сахалинской области уничтожено 19 взрывоопасных предметов

Сотрудники подразделения Амурского спасательного центра МЧС России уничтожили 19 взрывоопасных предметов в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации МЧС России, спасатели подорвали фугасную авиабомбу ФАБ-100 и 18 советских противотанковых авиационных бомб (ПТАБ-2,5). Уточняется, что взрывоопасные находки, предположительно, времен Великой Отечественной войны (ВОВ) были обнаружены в ходе земляных работ.

1 ноября пресс-служба МЧС России сообщала, что пиротехники уничтожили в лесу Севастополя шесть западных суббоеприпасов. Изначально об обнаружении подозрительной находки в МЧС сообщил грибник — в листве лежал металлический круглый предмет размером с теннисный мяч, который спасатели охарактеризовали как западный суббоеприпас. В течение двух дней пиротехники МЧС России обследовали с металлодетекторами прилегающие территории и нашли еще пять таких образцов. В ликвидации боеприпасов были задействованы 15 специалистов и пять единиц техники.

В мае под Калининградом мужчина нашел на своем участке авиабомбу времен ВОВ. На место прибыли саперы Невского спасательного центра МЧС и забрали взрывоопасный предмет для последующей утилизации.

Ранее в Курске в доме сдетонировал взрывоопасный предмет.

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