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Спасатели МЧС уничтожили в лесу Севастополя западные суббоеприпасы

МЧС РФ: шесть западных суббоеприпасов уничтожены в лесу Севастополя

Пиротехники МЧС России уничтожили в лесу Севастополя шесть западных суббоеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об обнаружении подозрительной находки в МЧС сообщил грибник. Спасатели нашли в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч.

Пиротехники спецотряда МЧС РФ по Севастополю установили, что это западный суббоеприпас. Такие сотнями содержатся в баллистических ракетах, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать город, рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что суббоеприпас опасен тем, что если его даже слегка тронуть, произойдет детонация. Боеприпас разлетается на мелкие осколки, радиус поражения составляет около 20 метров.

В течение двух дней пиротехники МЧС России обследовали с металлодетекторами прилегающие территории и нашли еще пять образцов вражеского вооружения. Все они были уничтожены.

В ликвидации боеприпасов были задействованы 15 специалистов и пять единиц техники. Обследование леса продолжается, добавили в МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили о числе взрывоопасных предметов, которые нашли в Курской области.

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