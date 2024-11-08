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В Курске в доме сдетонировал взрывоопасный предмет

В Курске в доме сдетонировал взрывоопасный предмет, пострадал человек

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Телеграм-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ»

В Курске в доме на улице Гагарина произошло ЧП: там сдетонировал взрывоопасный предмет. Об этом сообщает Telegram-канал Курская аномалия.

По информации канала, все произошло в одном из домов, где расположено общежитие. Предмет взорвался из-за неосторожного обращения с ним владельца. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал мужчина, он получил травмы рук. Ему уже оказана медицинская помощь.

Источники Telegram-канала «Актуальный Курск» уточнили, что в доме взорвалась граната. В официальных ведомствах эту информацию не подтверждали.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину с гранатой, который пытался ограбить магазин.

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