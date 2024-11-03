Студентка из Ирана разделась в университете в знак протеста

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу в знак протеста против ношения хиджаба. Об этом сообщает Iran International.

Как сообщало студенческое издание Amir Kabir Newsletter, недавно девушка подверглась притеснениям за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования «Басидж». Тогда с нее сорвали платок и одежду.

После этого случая девушка и решила показаться в общественном месте в одном нижнем белье, тем самым высказав свой протест против правил ношения религиозной одежды.

В Иране регулярно возникают скандалы, вызванные конфликтами и спорами из-за ношения хиджабов. В прошлом году местным актрисам, отказавшимся носить хиджаб, официально запретили сниматься в кино.

Многие актрисы отказались от хиджаба во время протестов в Иране в 2022 году. Митинги начались после трагедии с 22-летней девушкой Махсой Амини, задержанной полицией нравов для объяснительной беседы. После проведения этой «беседы» девушки не стало.

Ранее в Иране предложили наказывать тех, кто высмеивает необходимость ношения хиджаба.