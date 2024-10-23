В России определили дату самого мощного извержения вулкана за последние 10 000 лет

Уральские ученые определили дату крупнейшего извержения вулкана за последние 10 000 лет — Кикай на Японских островах извергался в 5279 году до нашей эры. Это следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Dendrochronologia.

Специалисты пришли к такому выводу, изучив годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала. Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров в беседе с РИА Новости рассказал, что вблизи предполагаемой даты извержения вулкана Кикай было обнаружено «некое катастрофическое событие, которое привело к резкому снижению роста деревьев и образованию аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной».

«Произошло это событие в 5279 году до н. э., а суровые условия продолжались потом еще как минимум пять лет. Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений. С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай», — отметил ученый.

Если предположение дендрохронологов о дате извержения вулкана Кикай является верным, то необходимо сделать существенную поправку в хронологию слоев ледников Гренландии и Антарктиды, а это может изменить представления об изменении климата и природной среды, информацию о которых получают из ледовых колонок, отметили эксперты.

1 октября сообщалось, что группа ученых из Австралийского национального университета определила ключевое событие, вызвавшее мощнейшее подводное извержение вулкана Хунга Тонга в Тихом океане в январе 2022 года. Причиной случившегося стал подземный взрыв, вызванный, по всей видимости, сжатием горной породы. Его сила была эквивалентна совокупной энергии пяти ядерных зарядов, подорванных в Северной Корее в ходе испытаний в 2017 году.

Ранее ученые создали искусственный «вулкан» для изучения извержения магмы.