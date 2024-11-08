Уход Владимира Зеленского с поста президента Украины будет лучшим подарком для миллионов украинцев и всей страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Нардеп добавил, что в такой ситуации Украина перестанет терять своих граждан и свои территории.

В августе «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Дмитрук, которого заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно покинул страну.

Дмитрук также известен тем, что активно защищает Украинскую православную церковь (УПЦ), а также осуждал атаку на Курскую область России.

По данным издания, 24 августа депутат пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Генпрокуратура Украины 25 августа сообщила, что Дмитрук, будучи в Одессе с несколькими людьми, напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался отнять у него оружие. В другой раз уже в Киеве депутат в ходе спора с военнослужащим несколько раз ударил его, в том числе по голове.

Ранее Зеленского призвали уйти в отставку.