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Депутат Рады призвал заменить «план победы» на «план непобедимости»

Гончаренко: Киеву придется отказаться от плана победы в связи с победой Трампа

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Global Look Press

Киеву необходимо отказаться от «плана победы», который подразумевает, что кто-то другой должен прийти на помощь Украине. С таким мнением выступил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Нам нужен свой план непобедимости. И немедленно», — говорится в посте политика.

Гончаренко добавил, что глобальная ситуация на втором сроке Дональда Трампа в качестве президента США будет строиться «не на правилах, а на договоренностях». Поэтому, уверен он, Киеву следует прекратить апеллировать к ценностям и продемонстрировать, почему Украина нужна Западу.

«У нас есть одна из лучших армий мира, ключевая роль на мировом рынке продовольствия, технологии (в первую очередь военные), ресурсы. Но это все мы должны развивать», — заявил депутат.

Сегодня депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее победу Трампа назвали началом конца конфликта на Украине.

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