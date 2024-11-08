Мишустин назначил замминистра науки представителем РФ в совете по научному сотрудничеству

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В документе также содержится поручение Министерству иностранных дел России уведомить Исполнительный комитет СНГ о принятом решении в установленном порядке.

23 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Другим распоряжением глава российского кабмина освободил от данной должности Дарью Кирьянову. До нового поста Грудинина занимала должность директора департамента управления имуществом Минобрнауки.

В середине сентября Мишустин назначил Григория Гурова новым руководителем Росмолодежи. До этого Ксения Разуваева покинула эту должность по семейным обстоятельствам.

Ранее Мишустин освободил от должности торгпреда РФ в Молдавии.