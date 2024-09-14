Новым главой Росмолодежи назначен Григорий Гуров

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Григория Гурова новым руководителем Росмолодежи. Ранее он занимал пост председателя правления Движения первых, сообщила пресс-служба правительства.

Гурову 38 лет. Его карьерный путь начался со специалиста в муниципальном молодежном центре, затем он дослужился до заместителя министра науки и высшего образования России. Кроме того, он имел опыт работы в Законодательном собрании Ставропольского края и в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.

В 2017 году Гуров пришел в Росмолодежь, где за четыре года поднялся с должности советника до заместителя руководителя. Он руководил организацией форумов, реализацией национальных проектов в своей сфере, работой с молодыми семьями и был одним из инициаторов разработки программы по молодежному туризму «Больше, чем путешествие».

Гуров также запустил конкурс для студентов «Твой ход», занимался методической работой в ведомстве и многими другими проектами. Кроме того, он содействовал созданию центра знаний «Машук».

С 2021 года Росмолодежь возглавляла Ксения Разуваева. Однако месяц назад Мишустин удовлетворил ее просьбу об освобождении от должности, объяснив этот шаг личными семейными обстоятельствами.

Ранее стало известно, что в новой стратегии молодежной политики РФ сделана ставка на военный патриотизм.