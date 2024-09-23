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Мишустин назначил нового замглавы Минобрнауки

Грудинину назначили на пост замминистра науки и высшего образования

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Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим распоряжением глава российского кабмина освободил от данной должности Дарью Кирьянову.

«Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе.

До нового поста Грудинина занимала должность директора департамента управления имуществом Минобонауки.

14 сентября Мишустин назначил Григория Гурова новым руководителем Росмолодежи. Ранее он занимал пост председателя правления Движения первых.

С 2021 года Росмолодежь возглавляла Ксения Разуваева. Однако в августе назад премьер-министр удовлетворил ее просьбу об освобождении от должности, объяснив этот шаг личными семейными обстоятельствами.

Ранее Мишустин освободил от должности торгпреда РФ в Молдавии.

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