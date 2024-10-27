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На Ставрополье десятки тысяч человек остались без света в праздник

В Ессентуках более 30 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Жители Ессентуков в Ставропольском крае остались без электричества из-за аварии на подстанции в День бабушек и дедушек. Об этом сообщает мэр города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

По его словам, утром в городе произошло аварийное отключение электроэнергии, после которого без света остались более 30 тыс. человек. Чиновник выразил сожаление, что праздник для местных жителей начался таким образом, и рассказал, что он находится на месте, а ремонтные работы уже идут.

«Электрики обещают возобновить подачу ресурса через час-полтора», — написал глава города.

18 октября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на острове полностью прекращена подача электричества. На следующее утро произошел новый сбой. После этого власти сообщали о прогрессе в восстановлении подачи электроэнергии, но в итоге объявили, что электросеть снова вышла из строя. 19 октября опять произошли неполадки. Как отмечало агентство Reuters, третий сбой в работе электросети знаменует собой серьезную неудачу в усилиях правительства по быстрому восстановлению электроснабжения истощенных жителей, уже страдающих от острой нехватки продовольствия, лекарств и топлива. Справиться с ситуацией властям в итоге удалось только 20 октября.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.

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