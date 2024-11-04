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В Новгородской области из-за снегопада произошло массовое отключение света

Снегопад оставил без света почти 19 тысяч жителей Новгородской области

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Почти 19 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за сильного снегопада. Об этом сообщается на странице министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении уточняется, что в ночь на 4 ноября на территории Новгородской области наблюдались усиление ветра до 14 м/с и снегопад. На этом фоне в регионе произошло массовое отключение электросетевых объектов.

«На 9:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru») отключено 87 линий электропередачи 6–10 кВ, 925 трансформаторных подстанций, 534 населенных пункта, <...> 18,6 тыс. жителей», — рассказали в ведомстве.

Из публикации следует, что самая сложная ситуация сложилась в Новгородском и Батецком районах. То же касается Маревского, Шимского, Демянского, Старорусского и Волотовского районов.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 140 сотрудников аварийных служб. Еще пять бригад специалистов направили различные подрядные организации, а из Вологодской и Архангельской областей на помощь новгородским коллегам выдвинулись 10 бригад энергетиков.

Позже в региональном министерстве ЖКХ заявили, что к 15:00 мск число обесточенных населенных пунктов сократилось до 350. В них проживают порядка восьми тыс. человек.

Ранее в Финляндии после урагана зафиксировали массовое отключение света.

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