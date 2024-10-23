Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шесть населенных пунктов Приморья частично остались без света

ДРСК: шесть населенных пунктов Приморья частично обесточены из-за непогоды

close
Depositphotos

Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Согласно сообщению ДРСК, энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, из-за чего электроснабжение частично нарушено в поселке Барабаш, селе Безверхово и поселке Витязь.

В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части села Тереховка и части села Раздольное. Они также обнаружили повреждение на линии 6 кВ подстанции Промысловка, из-за чего оказалось нарушено электроснабжение части города Фокино.

Для подключения социально-значимых объектов в населенный пункт направлен дизель-генератор. Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты ДРСК работают в штатном режиме.

23 октября в Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней и штормового ветра. На реках края ожидается подъем уровней воды на 10-50 сантиметров, возможны локальные подъемы до 70 сантиметров. В некоторых районах региона дожди начались вечером вторника и идут до сих пор.

В августе во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города. Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка. В Дальневосточной распределительной сетевой компании тогда сообщили, что предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье заключается в технологическом нарушении работы оборудования электростанции. Позже краевые власти заявили, что блэкаут произошел из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Ранее жители самого высокогорного города в России остались без воды и тепла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами