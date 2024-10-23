Шесть населенных пунктов Приморья частично остались без света

Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Согласно сообщению ДРСК, энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, из-за чего электроснабжение частично нарушено в поселке Барабаш, селе Безверхово и поселке Витязь.

В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части села Тереховка и части села Раздольное. Они также обнаружили повреждение на линии 6 кВ подстанции Промысловка, из-за чего оказалось нарушено электроснабжение части города Фокино.

Для подключения социально-значимых объектов в населенный пункт направлен дизель-генератор. Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты ДРСК работают в штатном режиме.

23 октября в Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней и штормового ветра. На реках края ожидается подъем уровней воды на 10-50 сантиметров, возможны локальные подъемы до 70 сантиметров. В некоторых районах региона дожди начались вечером вторника и идут до сих пор.

В августе во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города. Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка. В Дальневосточной распределительной сетевой компании тогда сообщили, что предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье заключается в технологическом нарушении работы оборудования электростанции. Позже краевые власти заявили, что блэкаут произошел из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Ранее жители самого высокогорного города в России остались без воды и тепла.