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На Украине мобилизовали половину таксистов сервиса Bolt

На Украине мобилизовали половину работающих с сервисом такси Bolt водителей

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Мария Девахина/РИА Новости

Половину водителей такси из автопарков, сотрудничающих с крупнейшим на Украине сервисом Bolt, мобилизовали. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Подробности рассказал руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик.

«Автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели, и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали», — сказал он.

По его словам, порядка 50% водителей автопарков компании за последний год были мобилизованы.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Позже депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская заявила, что власти не смогут выполнить план по мобилизации.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.

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