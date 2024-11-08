«Решение за верховной властью»: КПРФ — о переименовании Волгограда в Сталинград

Переименование Волгограда в Сталинград востребовано людьми и вызовами времени. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко. Он отметил, что решение о смене названия очень важно и символично в нынешних политических условиях.

«Символизм в этом вопросе сегодня является основополагающим с учетом того, что нам объявлена война и, по большому счету, весь западный мир ведет идеологическую, политическую, экономическую агрессию против нашей страны. Сталинград — это символ, один из символов эпохи и этапов войны. Московская битва 1941 года, Сталинградская битва 1942-1943 годов, Курская битва, операция «Багратион» и освобождение Европы и Берлина — это основные столпы Великой Отечественной войны, которые мы изучали и которые знает весь мир. В этих условиях «Сталинград» является одним из основных этапов, когда переломили хребет фашистскому зверю, дальше уже была Курская битва, и вопрос победы стал только временным. С большим уважением к названию города Волгоград, но Сталинград сегодня очень востребован и жителями, и людьми, и вызовами времени. Поэтому в этих условиях, я думаю, что это было бы важно, своевременно и символично. Тем более с учетом того, что мы идем к 80-летию победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.

По словам Ющенко, переименование Волгограда — это вопрос всей страны, а не только местных жителей. Он подчеркнул, что окончательное решение должна принять «верховная власть», а в случае проведения референдума участвовать должны все жители России.

«Я знаю, что на встречах и в других регионах такая идея имеет огромную поддержку. Поэтому, если говорить уже о названии, это вопрос всей страны. Я думаю, что в этих условиях политическое решение за верховной властью. Если там провести референдум, то я думаю, что референдум по всей стране. Это же вопрос не только жителей Волгограда, но и жителей Курской области, Ленинградской области, вопрос Башкортостана, Дальнего Востока, Сибири, центральной России, жителей всей страны. Такую точку зрения высказали представители общественных организаций, которые участвовали в круглом столе, не только представители КПРФ. И такая точка зрения является преобладающей по всей стране», — добавил он.

8 ноября издание V1.RU сообщило, что члены партии КПРФ во время круглого стола в Госдуме предложили вернуть Волгограду имя Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Возвращение городу на Волге великого имени Сталина станет знаменательным событием в преддверии 80-летия Великой Победы и будет иметь важнейшее идейное значение в борьбе с киевским нацистским режимом и его западными покровителями», — говорится в итоговой резолюции мероприятия.

В марте 2023 года опрос показал, что 70% жителей Волгограда не поддерживают переименование города. В ноябре того же года депутаты местной областной думы приняли поправки к закону, которые позволяют переименовать Волгоград в Сталинград в случае проведения областного референдума.

Историческое название Волгограда — Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. В настоящее время городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения определенных массовых мероприятий.

Ранее в селе Лох отказались менять название.