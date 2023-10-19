В селе Лох отказались менять название

Жители села Лох гордятся этим названием — оно давно стало туристическим брендом. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев. По его мнению, фракция «Новые люди» предложила запретить использовать «оскорбительные» названия населенных пунктов, потому что им «заняться просто нечем».

«Я вам скажу однозначно, что жители села Лох гордятся этим названием. Этот вопрос по переименованию никогда не стоял. И, я уверен на 100%, что жители это не поддержат. Потому что Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут. Это совершенно не означает плохое слово. В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер», — сказал Воробьев.

Он посоветовал депутатам Госдумы заняться более важными вопросами и проблемами, которых много не только в Саратовской области.

«Кому-то там заняться просто нечем. Сейчас время сами понимаете какое. Есть чем заниматься более полезным», — констатировал Воробьев.

В четверг, 19 октября, представители фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населенных пунктов. Если закон примут, то под угрозой переименования могут оказаться десятки населенных пунктов. Среди них село Лох в Саратовской области, Антилохово в Ивановской области, деревня Шалава в Ярославской области, деревня Пуково в Тверской области, село Мусорка в Самарской области, деревня Попки в Псковской области.

По мнению авторов законопроекта, жители этих населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям из-за названий, а родители родившихся там детей стараются сделать так, чтобы у их ребенка в паспорте был указан другой адрес рождения и регистрации.

Ранее глава Шалавы Водопьянов заявил «Газете.Ru», что жители никогда не жаловались на название своей деревни.