Волгоградские коммунисты потребовали вернуть городу имя Сталинград

В Госдуме члены партии КПРФ потребовали вернуть Волгограду имя Сталинград. Решение было озвучено на круглом столе, прошедшем накануне в Госдуме, пишет «V1.RU | Новости Волгограда».

«Настало время вернуть Сталинграду его героическое имя! Город стал примером несгибаемого мужества советских воинов и его жителей», — говорится в итоговой резолюции круглого стола.

Коммунисты отметили, что возвращения городу своего старого названия станет знаменательным событием в преддверии 80-летия Великой Победы.

В начале года о необходимости переименовать город говорил на тот момент кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов.

Историческое название Волгограда — Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. В настоящее время городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения определенных массовых мероприятий.

Ранее, в 2023 году, Волгограду временно вернули название Сталинград.