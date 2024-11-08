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Прокурор запросил для педиатра Буяновой 6 лет колонии по делу о фейках об армии

Педиатра Буянову просят приговорить к 6 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

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Прокуратура потребовала приговорить педиатра Надежду Буянову к 6 годам колонии по обвинению в распространении фейков про Вооруженные силы России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сторона обвинения также заявила, что подсудимая писала посты в поддержку Украины на своих страницах в социальных сетях.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра после публикации в СМИ, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец был «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

В октябре Буяновой продлили арест до 2 февраля 2025 года. Перед заседанием врач-педиатр рассказала, что она ударилась головой по пути в суд.

Ранее петербургскому публицисту вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ.

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