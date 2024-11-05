Петербургскому публицисту Бестужеву вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил публициста Евгения Бестужева к 5 годам 3 месяцам условного срока по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. Об этом пишет Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

В ходе суда Бестужев заявлял, что ничего не публиковал про действия ВС РФ. В итоге ему уменьшили объем обвинения, признав виновным в распространении только одного сообщения.

Уголовное дело против публициста зарегистрировали в марте 2023 года. По версии обвинения, в 27 записях, опубликованных Бестужевым в социальной сети «ВКонтакте» в период с 23 февраля по 30 марта 2022 года, «под видом достоверных сообщений содержалась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ».

Отмечается, что записи были доступны неограниченному кругу лиц и касались в том числе «лживой пропаганды».

Ранее стало известно, что суд оставил в силе приговор создателю сериала Mr. Freeman.