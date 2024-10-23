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Педиатру Буяновой вызвали скорую после поездки в автозаке

«Осторожно, новости»: педиатру Буяновой вызвали скорую после торможения автозака

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Телеграм-канал «Baza»

Обвиняемой в распространении фейков о российской армии врачу-педиатру Надежде Буяновой вызвали скорую помощь после того, как она ударилась головой во время резкого торможения автозака. Об этом сообщает «Осторожно, новости» в своем Telegram-канале.

Сама Буянова перед заседанием суда рассказала, что автозак ехал на скорости около 60 км/ч, но резко затормозил из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля. Женщина упала и ударилась головой, у нее пошла кровь. Ее доставили в Тверской суд и вызвали скорую.

Медики сообщили, что у Буяновой ссадина — она попросила вызвать травматологов или отвезти ее в травмпункт, но ей отказали.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра после публикации в СМИ, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец был «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

Ранее появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.

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