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В России захотели наделить полицию новыми полномочиями для защиты традиционных ценностей

МВД планирует следить за укреплением традиционных ценностей россиян

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Global Look Press

В России полиция может начать следить за сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Это следует из проекта указа президента, предложенного МВД России, который опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе авторы предлагают дополнить пункт 2 положения, в котором прописаны полномочия МВД, подпунктом 7 со следующим содержанием: «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Однако как именно это будет осуществляться, пока не прописано.

17 октября зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в нижней палате парламента готовят законопроект о запрете в России «деструктивной идеологии». По ее словам, эти понятия заложены в 809-м указе президента РФ Владимира Путина. Речь идет об указе от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее Путин заявил, что человечеству грозит утрата традиционных ценностей.

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