Жителя Ярославской области арестовали по делу о госизмене

Кировский городской суд арестовал жителя Рыбинска Ярославской области по обвинению в госизмене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Госизмена». Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В начале ноября стало известно, что севастополец, осужденный на 16 лет за госизмену, рассказал, что был завербован куратором Службы безопасности Украины (СБУ) еще до начала специальной военной операции.

Подобный случай произошел в Запорожской области, где местную жительницу задержали за передачу данных о местоположении личного состава и техники разведке Украины. По версии правоохранителей, информацию она отправляла в чат-бот.

Ранее белгородский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж.