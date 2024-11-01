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Осужденный за госизмену севастополец рассказал об обстоятельствах вербовки

Осужденный за госизмену житель Крыма рассказал, что был завербован еще до СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Cевастополец, осужденный на 16 лет за госизмену, рассказал, что был завербован куратором Службы безопасности Украины (СБУ) еще до начала специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

Во время допроса мужчина сообщил, что до начала СВО часто выезжал на территорию Украины через северокрымскую границу. В одной из поездок к нему обратились украинские пограничники с предложением о встрече.

«Мне предложили на украинской погранслужбе встретиться вне КПП в городе Мелитополе. В кафе в Мелитополе мы встретились. (Куратор СБУ) хотел информацию о тех, кто перешел из украинской армии в российскую. Он предложил передать этим товарищам, кому я считаю нужным, визитку с номером телефона, куда нужно позвонить и решить свои вопросы, проблемы, при желании – вернуться на территорию Украины», — рассказал задержанный.

Также мужчина отметил, что ему были предоставлены новые устройства, такие как телефоны и ноутбук, а его поездки финансировались украинскими кураторами.

Накануне суд в Крыму приговорил мужчину к лишению свободы. По версии следствия, в 2023 году он собирал координаты местонахождения служащих и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ и Росгвардии, которые в тот момент находились на территории Крыма. Помимо этого, россиянин собирал данные о том, где находились пограничные сторожевые корабли и катера.

Подобный случай произошел в Запорожской области, где местную жительницу задержали за передачу данных о местоположении личного состава и техники разведке Украины. По версии правоохранителей, соответствующую информацию она отправляла в чат-бот. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее белгородский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж.

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