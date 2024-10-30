Белгородский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж

Белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что женщина, временно проживая в Белгороде, собирала и передавала Вооруженным силам Украины через интернет-мессенджер данные о дислокации ВС РФ. Следователи завели уголовное дело по ст. 276 («Шпионаж») УК РФ.

Женщине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

18 октября в Генпрокуратуре РФ сообщили, что гражданин Украины Евгений Мельничук предстанет перед судом в Крыму по обвинению в шпионаже в пользу Киева. По данным следствия, с декабря по октябрь украинец собирал данные о расположении российских войск и передавал их в министерство обороны Украины. Полученные данные могли использоваться для нанесения ракетных ударов по позициям Вооруженных сил России.

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