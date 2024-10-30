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В Запорожской области задержали женщину за передачу военной информации Украине

ФСБ: в Запорожской области задержали россиянку за передачу данных о ВС России

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Запорожской области задержали местную жительницу по подозрению в передаче информации о Вооруженных силах России украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, задержанная в августе 2023 года собирала и передавала в чат-бот Главного управления разведки минобороны Украины данные о местоположении личного состава и военной техники российской армии для нанесения по ним ракетных ударов.

Следственный отдел ФСБ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Госизмена».

До этого Мещанский суд столицы арестовал гражданку по статье о госизмене. 25 октября суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте женщины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

Ранее мошенники обвинили россиянку в госизмене и выманили у нее 2,5 млн руб.

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