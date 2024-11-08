Падение пассажира на пути в московском метро попало на видео

Утром 8 ноября на станции метро «Новослободская» мужчина отвлекся на мобильный телефон и упал с платформы на пути. Видео с моментом падения опубликовала столичная прокуратура в Telegram-канале.

Известно, что 44-летний пассажир не пострадал.

«Важно помнить, что запрещается заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда», — отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге два пассажира упали на пути метрополитена. Так, утром 7 ноября пассажир упал перед поездом на станции «Электросила». Мужчина жив, его передали медикам.

Также телеканал 78.ru сообщал, как в петербургском метро мужчина упал на рельсы и получил несколько переломов. Инцидент произошел на станции метро «Спортивная» 6 ноября. 37-летний мужчина засмотрелся в телефон и упал на рельсы. Ему потребовалась медицинская помощь, пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии Мариинскую больницу.

Ранее в Екатеринбурге женщина получила травму из-за турникета и засудила метрополитен.