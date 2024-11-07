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Россиянка получила 146 тысяч за травму от турникета в метро, лишившую ее прежней жизни

В Екатеринбурге женщина получила травму из-за турникета и засудила метрополитен

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Павел Лисицын/РИА Новости

Жительница Екатеринбурга добилась компенсации от метрополитена за травму из-за турникета, сообщила прокуратура Свердловской области.

В начале февраля 2024 года женщина, оплатив проезд на станции «Ботаническая», попыталась пройти к эскалатору, но получила травму правого колена из-за неисправности турникета. В результате ей диагностировали деформирующий артроз и частичное повреждение связки.

После инцидента екатеринбурженка была вынуждена отказаться от привычного образа жизни и до сих пор нуждается в постоянном уходе. Женщина составила иск к ЕМУП «Екатеринбургский Метрополитен», который был поддержан прокуратурой.

В итоге суд встал на сторону пострадавшей и обязал ответчика выплатить ей компенсацию за моральный вред и расходы на лечение после травмы, всего — 146 тыс. рублей.

Ранее жительница Удмуртии засудила соседа-пасечника, пчелы которого жалили ее в течение 20 лет.

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