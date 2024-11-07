В метро Петербурга пассажир сломал бедро и нос, упав на рельсы

Пассажира петербургского метро госпитализировали в больницу с травмами, мужчина упал на рельсы и получил несколько переломов. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на платформе станции метро «Спортивная» 6 ноября. 37-летний мужчина засмотрелся в телефон и упал на рельсы.

Ему потребовалась медицинская помощь, пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии Мариинскую больницу, у мужчины диагностированы перелом носа и бедра, множественные ушибы и гематомы, он находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в метро в Петербурге ребенку раздробило пальцы руки эскалатором. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего с переломом двух пальцев со смещением. Мальчика прооперировали хирурги Педиатрического университета. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильное, он получает всю необходимую помощь в полном объеме.

Ранее две женщины пострадали при падении на эскалаторе в московском метро.