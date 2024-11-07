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Второй за сутки человек упал на пути в метро Петербурга

Мужчина упал на пути на станции метро «Электросила» в Петербурге

В Санкт-Петербурге второй за сутки пассажир упал на пути. Об этом сообщили изданию «Фонтанка» в пресс-службе городского метрополитена.

Инцидент случился утром 7 ноября. Пассажир упал перед поездом на станции «Электросила». Мужчина жив, его передали медикам.

Telegram-канал «True Питер» опубликовал видео, на котором запечатлено, как сотрудники подземки возвратили этого пассажира на платформу станции.

Утром 7 ноября телеканал «78.ru» сообщил, что в петербургском метро мужчина упал на рельсы и получил несколько переломов.

Инцидент произошел на станции метро «Спортивная» 6 ноября. 37-летний мужчина засмотрелся в телефон и упал на рельсы. Ему потребовалась медицинская помощь, пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии Мариинскую больницу. У мужчины диагностированы перелом носа и бедра, множественные ушибы и гематомы.

Ранее в Екатеринбурге женщина получила травму из-за турникета и засудила метрополитен.

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