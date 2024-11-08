В Дагестане задержали бывшего замминистра образования

Следственный комитет России сообщил, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Имя задержанного не приводится. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя компании за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В начале октября сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу дагестанского Избербаша Магомеда Исакова. Градоначальник обвиняется в получении взятки в 3,9 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году мэр получил денежное вознаграждение от застройщика за отмену разрешения на строительство многоквартирного дома в Избербаше.

Ранее экс-мэра Сочи задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище.