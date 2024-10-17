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В России готовят закон о запрете «деструктивной идеологии»

Депутат Кузнецова анонсировала законопроект о запрете «деструктивной идеологии»

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Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуме готовят законопроект о запрете в России «деструктивной идеологии». Об этом заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова на пленарном заседании по вопросу запрета пропаганды чайлдфри, передает «Интерфакс».

Она рассказала, что на сегодняшний день ведутся разговоры «о запрете деструктивной информации в целом».

По ее словам, эти понятия заложены в 809-ом указе президента РФ Владимира Путина. Речь идет об указе от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Сегодня с министерством науки отработаны два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой, о запрете деструктивной идеологии в целом», — цитирует агентство вице-спикера.

Что относится к «деструктивной идеологии» и как за нее хотят наказывать, она не уточнила.

17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Ранее Майданов назвал чайлдфри попыткой Запада снизить число жителей на Земле.

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