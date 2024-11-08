Жительница Краснодара раскрыла детали о распространении вируса Коксаки в регионе

Жительница Краснодара раскрыла детали о переболевших вирусом Коксаки детях и рассказала о распространении заболевания в регионе. Об этом сообщает RT.

По словам женщины, сначала у детей наблюдались кашель и насморк, затем появилась сыпь на стопах, ладонях и во рту. Температура у детей поднималась до 38 градусов, также их беспокоила рвота.

Жительница Краснодара отметила, что дети заражаются друг от друга в детском саду.

«Сейчас инфицированы минимум три ребенка из группы», — подчеркнула она.

7 ноября академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов заявил, что симптомы заражения вирусом Коксаки можно спутать с проявлениями ряда иных заболеваний.

6 ноября газета «Известия» сообщила, что за последние несколько дней в девяти регионах РФ у детей выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. В частности, пациенты с соответствующими симптомами появились в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кто из граждан больше остальных рискует заразиться вирусом Коксаки.