В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заразиться вирусом Коксаки

Риск заражения вирусом Коксаки повышен у людей, которые отдыхают в местах, где зафиксированы случаи заболевания. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

По словам экспертов, источником инфекции выступают больные люди и вирусоносители. Заразиться можно при употреблении инфицированной воды, еды, через бытовые предметы, а также воздушно-капельным путем.

«Наиболее активно больной выделяет вирус именно в первые дни своего ухудшенного состояния, однако это может продолжаться и более длительное время — на протяжении нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

В зоне риска также находятся дети, которые посещают организованные детские коллективы, пожилые с последствиями ослабленной иммунной системы, а также онкологические больные и ВИЧ-инфицированные.

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов до этого говорил, что при подозрении на заражение вирусом Коксаки, появлении тревожных симптомов нужно как можно скорее убедиться, что речь действительно идет об этом заболевании. По его словам, стоит как можно быстрее обратиться к врачу и начать противовоспалительную терапию.

Ранее врач назвал фактор, который способствовал распространению вируса Коксаки.